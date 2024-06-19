Названы сроки появления замены Apple Pay на iPhone

Европейская комиссия (ЕК) окончательно одобрила планы Apple открыть свою экосистему для сторонних платежных систем. Об этом сообщает Financial Times (FT).

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Впервые представители Евросоюза (ЕС) обвинили Apple в нарушении закона о конкуренции в связи с платежными системами в 2022 году. По информации источников газеты, ЕК оценила значительные уступки, на которые пошел американский IT-гигант, чтобы не быть оштрафованным. Так, в ЕС одобрили появление альтернативных платежных систем на iPhone.

Инсайдеры FT назвали сроки появления замены Apple Pay на смартфонах бренда. Ожидается, что все бюрократические процедуры и подготовка завершатся в течение нескольких недель. То есть ожидать появления новых платежных систем на iPhone стоит до конца лета.

Также в Apple подтвердили, что сторонние платежные сервисы будут работать отдельно от Apple Pay и цифрового кошелька Wallet. Таким образом, они должны быть полностью независимы. Корпорация и ЕК договорились, что соглашение будет действовать в течение 10 лет. В материале Financial Times отмечается, что желание добавить свою платежную систему на iPhone уже выразили представители лондонского стартапа Curve.

О предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы впервые стало известно в конце января. Судя по всему, таким образом американская компания попыталась избежать штрафов в Европе.