Российские химики создали биоматериал из панцирей ракообразных

Химики Саратовского государственного университета создали инновационный биоматериал из панцирей ракообразных, который обещает стать ключевым компонентом для создания эффективных стимуляторов роста растений и медицинских препаратов без побочных эффектов.

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Исследование, опубликованное в International Journal of Biological Macromolecule, раскрыло потенциал материала на основе хитозана, который получают из хитина панцирей.

Согласно объяснениям ученых, созданный биоматериал обладает высокой биологической активностью благодаря гомохиральному соединению с D-изомером аскорбиновой кислоты. Это позволяет ему успешно применяться не только в сельском хозяйстве для стимуляции роста растений, но и в медицине для лечения инфекций и ускорения заживления ран.

Исследователи подчеркнули, что новый биоматериал является биоразлагаемым и безопасным для окружающей среды, что делает его перспективным инструментом в современных биотехнологиях.