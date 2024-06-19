Google перечислила модели Pixel, которые не получат Android 15

Google намерена поддерживать смартфоны серии Pixel 7 в актуальном состоянии до релиза Android 16.

Ожидаемую в октябре Android 15 также получат Pixel 6, но уже с 5 серии смартфоны этого бренда останутся без новой ОС.

Так, без обновления до Android 15 останутся смартфоны серий Pixel 5; Pixel 5a 5G; Pixel 4; Pixel 4 XL; Pixel 4a; Pixel 4a 5G; Pixel 3; Pixel 3XL; Pixel 3a; Pixel 3a XL. И, разумеется, более старые модели Pixel.

Примечательно, что Google поддерживала Pixel 7 в актуальном состоянии регулярными обновлениями ОС в течение трёх лет. Для нового Pixel 8 обновления будут выходить в течение семи лет.