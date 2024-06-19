AliExpress назвал самые популярные ноутбуки в России

В 2024 году россияне предпочитают покупать ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Желаемая диагональ экрана варьируется от 15 до 16 дюймов. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета AliExpress СНГ.

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Компания проанализировала рынок и составила топ-10 наиболее популярных моделей лэптопов. AliExpress изучила продажи за период с марта по май 2024 года.

Первое место занял Honor MagicBook X16 Pro. Он имеет 16-дюймовый экран, четырехъядерный процессор Intel Core i5-13420H, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и блок питания мощностью 65 Вт. На втором месте – Xiaomi RedmiBook Pro 16 2024 с 16-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 165 Гц, процессором Intel Core Ultra 5 125H, 32 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Топ-3 замкнула модель Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023. От предыдущего устройства она отличается 15-дюймовым экраном, процессором AMD Ryzen 7 7840HS или и 512 ГБ постоянной памяти.

В десятки популярнейших лэптопов также вошли Machenike Light 16 Pro, CHUWI GemiBook PLUS, Lenovo ThinkBook 14+ 2023, Lenovo Xiaoxin Pro 1, Xiaomi RedmiBook 16, Xiaomi RedmiBook 15E и Xiaomi RedmiBook 14.