В России стартовали продажи нового смартфона Infinix

В России начались продажи нового смартфона Infinix Note 40+ Pro 5G. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ретейлера «М.Видео-Эльдорадо».

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Смартфон оснащен 120-герцовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436 на 1080 пикселей и работает на чипе MediaTek Dimensity 7020, созданном по 6-нанометровому технологическому процессу. Устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти.

Infinix Note 40+ Pro 5G использует технологию съемки с трехкратным зумом без потери качества и основную камеру на 108 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Устройство также включает в себя фирменную технологию быстрой зарядки, которая определяет мощность электросети, безопасно идентифицирует напряжение и поддерживает различные сценарии зарядки, обеспечивая исключительную эффективность и удобство процесса восполнения энергии. Блок питания на 100 Вт заряжает батарею на 4600 мАч до 50% за 8 минут.

Смартфон будет доступен в черной версии со стеклянным корпусом и зеленой со спинкой из эко-кожи.

Infinix Note 40+ Pro 5G доступен для покупки до 9 июля по эксклюзивной цене 32 тыс. руб. После этого срока цена увеличится до 37 тыс. руб.