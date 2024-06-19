Российские компании стали чаще использовать отечественную защиту от DDoS

В 2024 году российские компании из списка топ-500 все чаще начали использовать отечественные решения для защиты от DDoS-атак, как показало исследование аналитического центра компании StormWall. Из всех топовых компаний, использующих защиту, 93,5% предпочитают профессиональные отечественные решения, что на 3,5% выше, чем в 2023 году.

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По данным экспертов StormWall, лидерами в использовании отечественных сервисов для защиты от DDoS-атак являются госсектор (99,2% организаций), финансовая сфера (98,4%) и телекоммуникационная отрасль (97,6%).

Несмотря на рост популярности отечественных решений, 6,5% компаний из списка топ-500 все еще используют иностранную защиту от кибератак. Это на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество иностранных сервисов востребовано в нефтяной отрасли (8,1% компаний), энергетике (7,4%) и ритейле (5,3%).

Эксперты подчеркивают, что реализация программы импортозамещения в области информационной безопасности является одной из главных задач государства. Использование отечественных решений по защите от DDoS-атак необходимо для обеспечения безопасности экономики страны и предотвращения утечки конфиденциальных данных, встраивания нежелательного контента в веб-страницы и блокировки российских ресурсов.

Руководитель StormWall Рамиль Хантимиров предупредил компании о возможных негативных последствиях использования иностранных решений по защите от кибератак. Он отмечает, что использование зарубежных сервисов создает реальную угрозу утечки конфиденциальных данных, а также может привести к блокировке российских ресурсов со стороны недружественных юрисдикций или Роскомнадзора.