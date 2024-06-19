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Apple сосредоточилась на разработке более дешевой гарнитуры Vision Pro

Apple решила приостановить работу над следующей Vision Pro, чтобы сосредоточиться на разработке более доступной версии гарнитуры, которая, как ожидается, будет выпущена к концу следующего года.

Apple решила выпустить более дешевую версию гарнитуры Vision Pro
© globallookpress.com

Apple Vision Pro

Это решение во многом связано с замедлением продаж нынешней модели стоимостью $3500, которая не оправдала ожиданий компании. Аналитики и партнеры по цепочке поставок отметили снижение спроса, что побудило Apple пересмотреть свою стратегию.

Предположительно, новая гарнитура Vision от Apple будет стоить от $1500 до $2500. Компания работает над снижением стоимости компонентов без ущерба для функциональности устройства. Тем не менее некоторые функции, такие как EyeSight, могут быть исключены, чтобы снизить стоимость и вес новой модели.

Несмотря на смену своей стратегии, Apple не отказывается полностью от своей Vision Pro. К концу июня текущего года компания из Купертино планирует расширить доступность текущей модели на международные рынки, включая Китай, Японию, Австралию, Канаду и Францию. Кроме того, этой осенью в обновлении ОС будут представлены новые функции, такие как конвертер 3D-фотографий и улучшенные жесты рук.