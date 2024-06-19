Разработан прототип прибора для регенерации тканей

Ученые научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ имени Сеченова Минздрава РФ разработали прототип прибора для фотобиомодуляции, который будет применен для широкого спектра заживления тканей.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

"[Прибор] будут применять для быстрого заживления ран и ожогов, уменьшения воспаления и облегчения острой и хронической боли. В отличие от западных аналогов российский фотобиомодулятор обладает комбинированными свойствами: он не только ускоряет регенеративные процессы в тканях, но и оказывает антибактериальный эффект", - говорится в сообщении пресс-службы.



Отечественную разработку будут применять для восстановления кожи и слизистых после ожогов и травм, в том числе в ушных раковинах и ротовой полости. В дальнейшем разработку могут также применять для лечения пациентов с суставными заболеваниями. Также аппарат планируется применять в ветеринарной практике.

"Излучение передается в осветитель по оптоволоконному кабелю. Это позволило сделать осветитель достаточно легким и компактным. Программное обеспечение прототипа позволяет независимо включать и отключать источники, а также изменять интенсивность облучения каждого источника", - рассказал сотрудник лаборатории клинической биофотоники Научно-технологического парка биомедицины Владимир Петров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



После прохождения всех технических испытаний отечественный прибор будет применяться в клинической практике, предположительно, к 2025 году, заключили в пресс-службе университета.

Отмечается, что прибор разработан в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты". Устройство состоит из настольного блока и осветителя, а также содержит три источника излучения.