Метеоролог назвала причину частых гроз в Москве

В этом летнем сезоне в Москве часто наблюдаются дожди с грозами, сильным ветром.

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Магнитные бури усложняют такую погоду, однако не они являются ее причиной, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

«За счет того, что на фронтах сейчас произошла интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, оно создало электрические разряды, и возникли грозы», — объяснила Позднякова.



Что касается магнитных бурь, то их причиной стали вспышки на Солнце и нарушение магнитного поля Земли, добавила специалист.

Напомним, Росгидромет до этого спрогнозировал в Москве похолодание, которое начнется с четверга. Ожидается, что ночью температура воздуха местами понизится до +8 градусов. В течение всей недели, кроме среды, в столице прогнозируются дожди, которые перешагнут месячную норму осадков.