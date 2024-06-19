Марсотрясения помогут в поиске подземных вод на планете

Группа ученых под руководством ученых Пенсильванского университета предложила использовать марсотрясения на планете, чтобы обнаружить подземные воды, которые могут быть слишком глубоко для традиционных методов, применяемых на Земле.

Исследователи опубликовали результаты своего исследования в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, где предложили, что электромагнитные сигналы, создаваемые планетотрясениями, могут помочь обнаружить подземные воды на Марсе.

Существует предположение, что на Марсе ранее были океаны, и что часть воды до сих пор сохранена в подземных образованиях. Новый подход позволяет использовать звуки марсоходов, чтобы определить наличие воды на планете.

Ученые предложили использовать сейсмоэлектрический метод, разработанный для изучения подземных образований Земли, чтобы анализировать электромагнитные поля, создаваемые водными образованиями, через которые проходят сейсмические волны.