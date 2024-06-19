Назван виновник изменения генома рыб в озере Виктория

Международная команда ученых проанализировала геном 137 видов хаплохромисов — рыб, обитающих в озере Виктория в Африке. Оказалось, что завоз нильского окуня в озеро в 1950-ых годах привел к сокращению популяций и генетического разнообразия местных рыб. Особенно пострадал вид Haplochromis sp. matumbi hunter — его геном отличался даже от генома близкородственных хаплохромисов. Результаты позволят разработать новые решения для защиты местной фауны озера Виктория. Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.

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Нильский окунь (Lates niloticus) — крупная пресноводная рыба, обитающая в водоемах Африки. Ее максимальная длина и вес составляют 2 метра и 200 килограмм соответственно. В 1950-ых годах в Африке был огромный спрос на мясо нильского окуня. Чтобы его удовлетворить, рыбоводы завезли окуня в крупнейшее озеро материка — озеро Виктория. Нильский окунь — хищная рыба, и к 1980-ым годам он способствовал вымиранию более 200 видов местных популяций хаплохромисов (Haplochromis). До сих пор неизвестно, как появление нильского окуня повлияло на генетическую структуру эндемичных рыб.

Японские и танзанийские ученые решили это выяснить. Они проанализировали геном 137 видов хаплохромисов. Оказалось, что четыре вида из залива Мванза, расположенного в южной части озера Виктория, пережили эффект «бутылочного горлышка». В один момент популяция этих видов уменьшилась настолько, что их генетическое разнообразие сильно сократилось. Согласно дальнейшим исследованиям, в этом виноват нильский окунь. Особенно пострадали три вида из четырех — Haplochromis sp. ruby green, Haplochromis microdon, Haplochromis sp. matumbi hunter. У последнего вида эффект был настолько выражен, что его геном теперь сильно отличается от геномов близкородственных рыб.

Таким образом, исследователи выявили четыре вида рыб с измененными геномами. На основе этих данных в будущем специалисты смогут разработать новые решения для защиты местной фауны.