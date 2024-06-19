Мобильных операторов хотят обязать сообщать клиентам об изъятии номера

19 июня в Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий операторов мобильной телефонной связи предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии номеров. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас операторы при наличии определенных обстоятельств могут в одностороннем порядке расторгнуть договор. Операторы также вправе прекращать обслуживание абонентов, не пользовавшихся телефонным номером в течение 90 и более дней.

В настоящее время законодательно не установлена обязанность операторов уведомлять клиентов о таких действиях. Этим могут воспользоваться заполучившие телефонные номера мошенники.

Депутаты предлагают обязать компании мобильной телефонной связи не позднее, чем за 10 дней до завершения действия договора уведомлять абонентов через SMS, портал «Госуслуги», по электронной почте или через личный кабинет.

До этого сообщалось, что в России могут запретить звонки мессенджерам, которые откажутся определять номера.