Названы животные, которые живут дольше человека

Некоторые существа могут прожить более 100 лет. Например, это гренландская полярная акула и другие животные.

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Гренландская полярная акула. Она способна жить 300, 400 и больше лет. Обитают такие акулы в Северном Ледовитом океане. Их долголетие связано с медленным обменом веществ, низкой температурой окружающей среды.

Галапагосская черепаха. Эта черепаха живёт 150−200 лет. Её можно встретить на Галапагосских островах. Так долго она может прожить благодаря диете, состоящей из растений. А ещё у неё на островах нет естественных хищников.

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Океанский моллюск Арктика. Этот долгожитель способен просуществовать более 500 лет. Растут такие моллюски очень медленно.

Финвал. Кит, который может прожить до 200 лет. Обитает он почти во всех океанах планеты.