Первый ноутбук Samsung на Snapdragon X Elite стал доступен по всему миру

Samsung выпустила свой первый ноутбук на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite - Galaxy Book 4 Edge. Этот ноутбук, впервые представленный в прошлом месяце, обещает повышенную «производительность и эффективность».

Стоимость Galaxy Book 4 Edge в США составляет 1 349,99 долларов за 14-дюймовую модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. В Великобритании эта же конфигурация стоит 1 399 фунтов стерлингов, а в Европе — 1 699 евро. Также доступна более крупная 16-дюймовая версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, цена которой составляет 2 099 евро в Европе, 1 699 фунтов стерлингов в Великобритании и 1 749,99 долларов в США.

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Samsung предлагает региональные акции, чтобы привлечь покупателей. В США покупатели Galaxy Book 4 Edge в течение ограниченного времени получат бесплатный 50-дюймовый телевизор Crystal UHD 4K стоимостью $ 379,99. В некоторых европейских странах при покупке до 24 июня предоставляется скидка 150 евро.

Ноутбук оснащен сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2x с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он питается от батареи емкостью 55,9 Втч, которая, по утверждению Samsung, обеспечивает до 18 часов работы на одной зарядке.