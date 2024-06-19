На Большом Тихоокеанском мусорном пятне обнаружен уникальный морской гриб

Недавно ученые обнаружили уникальный морской гриб Parengyodontium album на пластиковом мусоре, плавающем в Большом Тихоокеанском мусорном пятне. Это открытие привлекло внимание благодаря способности гриба разрушать полиэтилен — один из наиболее распространенных видов пластика.

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По данным National Geographic, Большое Тихоокеанское мусорное пятно — это огромное скопление морского мусора в северной части Тихого океана. Оно состоит из двух основных частей и ограничено массивным субтропическим круговоротом. Это место, где собирается огромное количество пластиковых отходов.

Исследователи из Королевского института морских исследований Нидерландов (NIOZ), совместно с учеными из Утрехтского университета и другими организациями, изучили гриб P. album, обнаруженный на пластиковом мусоре. Они выявили, что этот гриб способен разрушать полиэтилен, который предварительно обработан ультрафиолетовым излучением, имитирующим воздействие солнечного света.

В лабораторных условиях ученые наблюдали, как гриб разлагает пластик, превращая его в углекислый газ. Анализ показал, что процесс разложения полиэтилена грибом составляет около 0,05 процента в день. Это означает, что гриб может быть использован для значительного уменьшения пластикового загрязнения в океане.

Открытие морского гриба, способного разрушать пластик, является важным шагом в борьбе с загрязнением океана. Большое количество пластика накапливается в субтропических круговоротах, где морская вода практически неподвижна. Примерно 80 миллионов килограммов пластиковых отходов уже скопились в Северо-Тихоокеанском субтропическом круговороте.

Исследование показывает, что морской гриб P. album может играть важную роль в уменьшении пластикового загрязнения океана. Он дополняет список организмов, способных разлагать пластик, и представляет потенциальное биологическое решение проблемы. Однако, как отметила ведущий автор исследования Анника Ваксмаа, гриб эффективен только в условиях, имитирующих воздействие солнечного света, что ограничивает его использование в реальных морских условиях.

Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований и разработки новых методов борьбы с пластиковым загрязнением, которые могут быть применены в масштабах всей планеты.