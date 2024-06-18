Ученые разработали снимаемый холодом перевязочный материал

Ученые из Университета Фрайбурга создали инновационный перевязочный материал, который крепко держится на коже при температуре тела, но легко и безболезненно снимается при охлаждении. Эта разработка обеспечивает стерильность и защиту раны, не нарушая процесса регенерации кожи.

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В отличие от традиционных самоклеящихся повязок, которые могут быть болезненными при снятии и повреждать регенерирующую ткань, новый материал основан на полимерах, меняющих свои свойства при изменении температуры. При комнатной температуре материал остаётся твёрдым, а при нагреве до температуры тела начинает прилипать к коже. Для снятия повязки достаточно приложить холодный компресс: полимер кристаллизуется и теряет адгезивные свойства.

Такой подход особенно полезен для пациентов с ожогами, аллергией или хроническими ранами, где важно избежать повреждений при смене повязок. Разработка уже находится на стадии патентования и обещает существенно улучшить качество медицинской помощи.