Объявлены цены на складные смартфоны Motorola Razr 50

Motorola собирается выпустить свои новейшие телефоны-раскладушки Razr 50 и Razr 50 Ultra 25 июня. В преддверии официального запуска европейские розничные магазины раскрыли информацию о ценах.

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Motorola Razr 50 будет доступен в оранжевом, сером и песочном цветах по цене от €899 за модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Для тех, кто ищет более премиальные возможности, предлагается Razr 50 Ultra по цене 1199 евро в зеленом, синем и персиковом цветах. Эта модель оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Razr 50 Ultra может похвастаться 4-дюймовым дисплеем на крышке и 6,9-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 1272×1080 пикселей. Он работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3. Модель Ultra оснащена аккумулятором емкостью 3800 мАч и камерой с двумя задними сенсорами на 50 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп.

Стандартный Razr 50 также оснащен 6,9-дюймовым внутренним дисплеем, но имеет меньший 3,6-дюймовый внешний дисплей. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300X и оснащен 50-Мп и 13-Мп задними камерами, а также 32-Мп фронтальной камерой. Модель оснащена аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.