Тысячам видов диких животных угрожают стихийные бедствия

Датские ученые из Копенгагенского университета составили глобальную карту видов животных, находящихся под угрозой вымирания из-за стихийных бедствий. В тревожном списке оказалось 3772 разновидности рептилий, земноводных, птиц и млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«В нашей работе мы сопоставили возникновение четырех типов стихийных бедствий с видами, которые имеют ограниченное распространение или встречаются в небольшом количестве. Так мы смогли определить, какие виды могут быть более восприимчивы к этим угрозам», — отметили авторы статьи.



По словам исследователей, половина находящихся в опасности видов находится под «высоким риском» исчезновения из-за ураганов и других погодных катаклизмов. Большинство из этих существ обитает в тропиках.

Чтобы помочь видам противостоять стихийным бедствиям, некоторые из них могут быть переселены в более безопасные районы или разводиться в неволе. Одним из примеров является эндемичный попугай, обитающий только на карибском острове Пуэрто-Рико.