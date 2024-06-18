В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

Новый аккумулятор для перспективного российского космического корабля «Орел» на десять процентов эффективнее устройств американской компании SpaceX, используемых в кораблях Dragon. Об этом со ссылкой на Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщает РИА Новости.

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Разработка аккумулятора велась специалистами Института электродвижения МФТИ в рамках договора с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия». Масса накопителя — 30 килограммов, внутри него установлены 48 созданных в институте литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией, которые устойчивы к вакууму и перепадам температуры.

Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на главу компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщило, что на ракете Atlas V, предназначенной для запуска корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции, установлены батареи с ограниченным сроком годности, что может потребовать их замены.