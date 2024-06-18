Обнаружено пробуждение черной дыры массой в миллион раз больше Солнца

Загадочное просветление очень далекой галактики было связано с внезапным пробуждением гигантской черной дыры, которая в миллион раз массивнее Солнца, пояснила доктор Паула Санчес-Саес, астроном штаб-квартиры Европейской южной обсерватории в немецком Гархинге.

Она отметила, что за десятилетия наблюдений не обнаружили ничего примечательного в далекой галактике в созвездии Девы, но ситуация изменилась в конце 2019 года, когда астрономы заметили резкий всплеск ее светимости, который сохраняется и по сей день. Исследователи полагают, что они стали свидетелями невиданных ранее изменений: черная дыра в ядре галактики выдает экстремальное космическое световое шоу, когда в нее падает огромное количество материала, сообщает Guardian.

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"Мы обнаружили этот источник в тот момент, когда он начал демонстрировать такие изменения светимости. Мы впервые видим это в реальном времени", - уточнила Санчес-Саес.



Галактика, имеющая кодовое название SDSS1335+0728 и расположенная на расстоянии 300 миллионов световых лет от нас, была отмечена астрономами в декабре 2019 года, когда обсерватория в Калифорнии под названием Zwicky Transient Facility зафиксировала внезапное повышение ее яркости.

Это предупреждение вызвало волну новых наблюдений и проверок архивных измерений с наземных и космических телескопов, чтобы лучше понять галактику и ее прошлое поведение. Ученые обнаружили, что недавно галактика удвоила яркость в среднем инфракрасном диапазоне, стала в четыре раза ярче в ультрафиолетовом диапазоне и как минимум в 10 раз ярче в рентгеновском диапазоне. В статье в журнале Astronomy and Astro Physics ученые утверждают, что наиболее вероятным объяснением является создание "активного ядра галактики", когда огромная черная дыра в центре галактики начинает активно поглощать материал вокруг себя. Активные ядра галактик излучают широкий спектр света, поскольку газ вокруг черной дыры нагревается и светится, а окружающие частицы пыли поглощают одни длины волн и переизлучают другие. Кроме того, исследователи не исключили экзотическую форму "приливного разрушения" - весьма сдержанную фразу, описывающую звезду, которая разрывается на части после слишком близкого приближения к черной дыре.