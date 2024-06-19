Предложена альтернатива общей теории относительности

Ученые Института ядерных наук Мексиканского национального автономного университета предложили теорию, альтернативную теории относительности, в качестве объяснения ускоренного расширения Вселенной. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of the Dark Universe.

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На сегодня лучшим объяснением ускоренного расширения Вселенной является космологическая постоянная, показывающая плотность энергии вакуума и тесно связанная с темной энергией. Однако существуют расхождения в измерениях того, как быстро происходит это расширение, которые были проведены с помощью различных методов, доказавших свою надежность. Эту проблему называют напряжением Хаббла, и она указывает на необходимость расширения современной модели гравитации.

Ученые рассмотрели гравитационные модели, выходящие за рамки общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна, а также проанализировали новые наборы данных, полученные при наблюдении за далекими квазарами в ультрафиолетовом, рентгеновском и оптическом диапазонах. Эти модели относятся к телепараллельной гравитации, которая пытается объяснить гравитацию без искривления пространства-времени, как это делает ОТО, а также пытается объединить ее с электромагнетизмом.

Данные о квазарах были объединены с наблюдениями сверхновых типа Ia и измерениями барионных акустических колебаний. Оказалось, что использование телепараллельной гравитации позволяет смягчить напряжение Хаббла на локальных масштабах.

По словам авторов, полученные результаты могут стать началом более серьезных исследований физики квазаров в качестве космологических зондов для решения проблемы космологического напряжения.