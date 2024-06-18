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Марсоход обнаружил «попкорн» на Марсе

Марсоход Perseverance после нескольких месяцев пути добрался до района Bright Angel на Марсе, где обнаружил породы, напоминающие попкорн. Об этом сообщает NASA.

Марсоход обнаружил «попкорн» на Марсе
© NASA

В агентстве отметили, что обнаруженные породы имеют структуру, непохожую ни на одну из тех, которые марсоход видел раньше. У них светлый оттенок и часть имеет острые выступы, напоминающие минеральные прожилки.

«Кроме того, некоторые породы плотно усеяны маленькими сферами, и мы в шутку называем это текстурой, напоминающей "попкорн"», — говорится в тексте.

На основе сделанных Perseverance находок ученые пришли к выводу, что в этом месте раньше протекали грунтовые воды. В ближайшее время марсоход продолжит изучать поверхность района Bright Angel и соберет подробную химическую информацию с помощью приборов на его кронштейне.

После этого Perseverance отправится обратно на юг через долину Неретва и исследует место под названием Serpentine Rapids.

Наука и техника
NASA