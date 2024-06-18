Марсоход обнаружил «попкорн» на Марсе

Марсоход Perseverance после нескольких месяцев пути добрался до района Bright Angel на Марсе, где обнаружил породы, напоминающие попкорн. Об этом сообщает NASA.

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В агентстве отметили, что обнаруженные породы имеют структуру, непохожую ни на одну из тех, которые марсоход видел раньше. У них светлый оттенок и часть имеет острые выступы, напоминающие минеральные прожилки.

«Кроме того, некоторые породы плотно усеяны маленькими сферами, и мы в шутку называем это текстурой, напоминающей "попкорн"», — говорится в тексте.



На основе сделанных Perseverance находок ученые пришли к выводу, что в этом месте раньше протекали грунтовые воды. В ближайшее время марсоход продолжит изучать поверхность района Bright Angel и соберет подробную химическую информацию с помощью приборов на его кронштейне.

После этого Perseverance отправится обратно на юг через долину Неретва и исследует место под названием Serpentine Rapids.