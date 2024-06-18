Владельцев смартфонов призвали переходить на Android

App Store от компании Apple плохо контролирует фейковые приложения. Перед установкой банковских программ из этого магазина необходимо обратиться в службу поддержки финансово-кредитной организации. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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«Если мы говорим про App Store от компании Apple, то она плохо контролирует фейковые приложения. Они постоянно появляются, особенно для российских компаний, которые попали под санкции. Поэтому нужно обращаться к службе поддержки того же «Сбера», узнавать, чьё это приложение, можно ли его загружать? Но оптимально перейти на Android и тогда загружать приложения из RuStore, чтобы быть уверенным, что у вас настоящее приложение, а не фейковое. Риски пользователей растут с каждым днём. Другие банки также пытаются взломать, чтобы получить какие-нибудь деньги».



Ранее «Сбер» предупредил о фейковом приложении в App Store. Оно называется «Сбер: Новый доступ в Сбол».

Сбер предупредил о фейковом приложении банка в App Store

«Мы уже отправили запрос на его блокировку. Просим клиентов быть бдительными и не скачивать его», — заявили в кредитной организации.



Там отметили, что с начала года выявили 21 мошенническое приложение Сбербанка.

Сегодня он выпустил новую версию для операционной системы iOS, приложение называется «Умный онлайн».