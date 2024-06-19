Биолог рассказал, чем опасны акулы-молоты, терроризирующие пляжи Испании

Акулы-молоты опасны тем, что у них очень мощные челюсти, рассказал в беседе с «360» профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. По его словам, хоть этот вид акул не самый крупный, однако достаточно агрессивный.

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"Челюсти у акул-молотов очень мощные: зубы способны сокрушать и кости, и плоть, поэтому лучше держаться от них подальше. Кроме того, известно, что молотоголовые акулы могут формировать очень большие стаи — сотни, а иногда даже тысячи экземпляров — и такими группами совершать миграции", — объяснил эксперт.



Биолог отметил, что эти хищники обычно охотятся на рыбу и редко нападают на крупных жертв, однако были зафиксированы случаи, когда они атаковали людей. Следует серьезно относится к акулам-молотам, поскольку они могут массово нападать, так как для скоплений агрессивных акул характерны согласованные атаки.

Недавно на побережье испанского острова Гран-Канария хищники распугали туристов, что является поводом для беспокойства, поскольку раньше они там не появлялись, добавил Кузищин. Возможно, им не хватает пищи или привычной жертвы, из-за чего у акул повышается агрессивность, и они могут напасть на человека, заключил биолог.

Ранее во Флориде рыболов Оуэн Прайор случайно выловил четырехметровую тигровую акулу — одну из самых опасных рыб в мире. Чтобы вытащить ее из воды, мужчине потребовалось не менее 20 минут.