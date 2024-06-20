Физик посоветовал не пользоваться смартфоном в грозу

Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин посоветовал не делать селфи на фоне молнии и не пользоваться гаджетом во время грозы, особенно вблизи водоёмов.

Дело в том, что устройство способно притянуть разряд, если во время грозы использовать его на природе, особенно на открытой местности или у воды, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«В этом случае не пытайтесь пользоваться смартфоном на возвышенностях, под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими объектами», — рекомендовал Шамин.



Он также отметил, что в грозу необходимо как можно дальше уйти от водоёмов, так как удар молнии распространяется по береговой линии в радиусе 100 м.