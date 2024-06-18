Ученые нашли способ извлекать генетическую память

Жизненный опыт человека не исчезает с его смертью, а сохраняется в генетической форме, сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты ряда исследований. Ученые пришли к выводу, что жизненные ситуации, с которыми сталкивались предки, непосредственно влияют на характер будущих поколений.

Жизненный опыт человека не умирает вместе с ним, а сохраняется в генетической форме. Влияние голода, от которого страдала ваша голландская бабушка во время Второй мировой войны, например, или травмы, нанесенной вашему дедушке, когда он бежал из дома в качестве беженца, может повлиять на мозг ваших родителей, их поведение и, в конечном итоге, на вас самих, — сказано в публикации.



Исследование, проведенное профессором Рэйчел Йехуда из Медицинской школы Маунт-Синай при участии детей тех, кто пережил Холокост, показало, что последствия родительской травмы действительно могут передаваться ребенку.

Участники переносили изменения в гене, связанном с уровнем кортизола, который участвует в реакции на стресс. В 2021 году Йехуда и ее команда провели дополнительную работу, чтобы найти изменения экспрессии в генах, связанных с функцией иммунной системы. Эти изменения ослабляют барьер из белых кровяных телец, что позволяет иммунной системе неправильно взаимодействовать с центральной нервной системой. Это вмешательство было связано с депрессией, тревогой, психозом и аутизмом, — пишет издание.



Ранее стало известно, что китайский ученый Хэ Цзянькуй, отбывший наказание за генетические эксперименты над детьми, после освобождения из тюрьмы открыл три лаборатории, в том числе в Пекине и Ухани. Сам исследователь заявил, что «общество в конечном итоге примет это».