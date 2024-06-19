Китайская компания создала компактную камеру для смартфонов

Китайская компания Sneaki Design запустила сбор средств на Kickstarter на компактную камеру для смартфонов под названием SwitchLens.

© MobiDevices

Характеристики

SwitchLens – это независимая система камер, которую можно прикрепить при помощи магнита к смартфону iOS/Android, поддерживающему MagSafe/Qi2. Смартфон подключается к камере через Wi-Fi, а фирменное приложение для фото/видео позволяет настраивать параметры камеры и снимать фотографии/видео. Камера оснащена 1,33-дюймовым CMOS-датчиком изображения, который может снимать изображения в формате RAW/JPG с разрешением 21 Мп и видео с разрешением до 4K при 60 fps.

© SwitchLens

При помощи фирменного приложения можно настроить баланс белого от 2600K до 8600K, выдержку от 10 с до 1/8000 и диапазон ISO от 100 до 12 800 (с возможностью расширения до 50–25 600).

Система камер не оснащена экраном. Вместо этого в качестве экрана выступает смартфон, подключенный через Wi-Fi.

Поддерживается беспроводная передача данных на расстояние до 10 метров.

Камеру можно использовать и в отдельности от смартфона, используя последний для удалённого видоискателя и нажатия кнопки спуска затвора, что позволяет снимать себя со стороны.

SwitchLens питается от одной сменной батареи типа 14500 напряжением 3,7 В. Размеры: 14×6,7×1,2 см, а вес – 170 грамм. В нижней части устройства имеется порт USB-C для зарядки и слот microSD, в который можно установить карты памяти объемом до 1,5 ТБ. На левой стороне находится кнопка освобождения объектива.

Доступны различные сменные линзы. Всего имеется семь доступных объективов Micro Four Third с мануальным управлением, включая 7,5 мм F/2,8, 12 мм F/2,8, 25 мм F/1,8, 27 мм F/2,8, 35 мм F/0,95 и 35 мм F/1,8, а также 50 мм F/1,8. 1.8.

Цена

Краудфандинговая кампания SwitchLens продлится до 26 июля.

Устройство предлагается для покупки в нескольких вариантах: