Найден возможный источник фосфора для появления первых организмов

Российские ученые исследовали вулканические породы с самородным железом с острова Диско (Гренландия). Геологи показали, что такие породы могли выступать источником фосфора для возникновения первых живых организмов, а их формирование было возможно в условиях древней Земли. Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Geoscience Frontiers.

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Во время изучения вулканических пород с острова Диско геологи обнаружили целый комплекс фосфор-содержащих минералов, ассоциирующих с самородным железом. При этом некоторые из них содержат фосфор в отрицательной степени окисления. Именно такие соединения могли быть источниками фосфора, необходимого для возникновения первых живых организмов (пребиотического фосфора).

К настоящему времени в научной литературе преобладает мнение, что источником пребиотического фосфора были метеориты, так как минералы, содержащие фосфор в отрицательной степени окисления, практически не встречаются на Земле. Исследования российских ученых позволили по-новому взглянуть на эту проблему и показали, что в Земных условиях могут образовываться значительные скопления таких минералов.

«Кислород является одним из основных элементов земной коры. Поэтому почти все железо в земной коре встречается в виде оксидов (гематита и магнетита). Появление самородного железа предполагает практически полное отсутствие кислорода в минералообразующей системе, что в земных условиях реализуется крайне редко. При этом геохимические циклы железа и фосфора очень связаны. Именно резко восстановительные условия и обилие железа привели к формированию значительного количества минералов, содержащих фосфор в отрицательной степени окисления», ― подчеркнул Олег Верещагин, первый автор статьи, доцент кафедры минералогии Санкт-Петербургского государственного университета.



Он добавил, что при изучении вулканитов острова Диско в распоряжении геологов был целый ряд локальных инструментальных методов, ранее не использовавшихся для таких объектов. Это позволило выявить серию редких и необычных минералов, установить закономерности их формирования и сделать предположения о путях возникновения первых органических молекул.

«В частности, мы установили ряд минералов, характерных для метеоритов (таких как никельфосфид, шрейберзит, тенит, безводные фосфаты железа с натрием). Наконец, мы обратили внимание на примесь фосфора в самородном железе и сделали предположение, что не только фосфиды, но и железо могло быть источником пребиотического фосфора», ― заметил Олег Верещагин.



«Фосфор ― один из ключевых элементов, необходимых для возникновения и поддержания жизни. Одна из основных концепций предполагает, что источником растворимого реакционноспособного фосфора могут быть фосфиды, которые содержат его в отрицательной степени окисления и легко окисляются до химически активных соединений фосфора. Тем не менее фосфиды практически неизвестны на современной Земле, так как они образуются в резко восстановительных условиях. Самородное железо, доминирующий компонент в минеральной ассоциации фосфидов, также может быть источником фосфора, поскольку оно легко окисляется и может содержать достаточное количество фосфора», ― уточнил Олег Верещагин.



Исследование показывает, что породы с самородным железом могли формироваться в условиях ранней Земли при контакте базальтов в приповерхностных условиях с сильным восстановителем (углеводородами, метаном или водородом).

В дальнейшем ученые планируют исследовать другие объекты с самородным железом, уделив особое внимание редким и необычным минералам. Так, в ближайших планах ― исследование знаменитых месторождений самородного железа из Сибири.