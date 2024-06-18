Специалисты Telegram во вторник, 18 июня, запустили TON Dating — селективный сервис для знакомств, разработанный на блокчейне TON. Об этом пишет телеканал «Россия-1».

По словам разработчиков, сервис призван гарантировать пользователям уникальный опыт знакомства внутри закрытого комьюнити, безопасное общение и возможность монетизировать время, проведённое в приложении.

Главной достоинством TON Dating, пояснили эксперты, стала продвинутая система фильтрации, призванная отсекать ботов, скамеров и анонимов.

«Создавая TON Dating, мы стремились сформировать безопасную и эксклюзивную среду для общения реальных людей в Telegram», — заявил Владимир Махов, руководитель проекта TON Dating и бывший глава сервиса «VK Знакомства».



По его словам, ожидается, что к 2027 году в сервисе будет порядка 1 млн активных пользователей в месяц. Целевой аудиторией приложения являются жители стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы.

Доступ к сервису для женщин будет предоставляться бесплатно, мужчинам придется оформить подписку стоимостью 2500 звезд Telegram Stars в месяц (5700 рублей).

Сервис, заметили разработчики, позволит не только знакомиться, но и зарабатывать. Пользователям будет выплачиваться криптовалюта Toncoin за лайки, «мэтчи», приглашение друзей и другие действия, проведенное в сервисе время.