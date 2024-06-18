NASA сфотографировало китайский аппарат на обратной стороне Луны

Лунный орбитальный аппарат NASA обнаружил китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны и сделал его фотографию. Об этом рассказал портал Space.com.

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На снимке, сделанном аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), «Чанъэ-6» запечатлен в кратере (бассейне) Аполлона 7 июня 2024 года. Китайский посадочный модуль выглядит как небольшой кластер ярких пикселей в центре изображения.

«Повышенная яркость местности вокруг модуля вызвана помехами от его двигателя и похожа на зону взрыва, наблюдаемую вокруг других лунных посадочных модулей», - заявили в NASA.



Посадочная площадка «Чанъэ-6» расположена на «море» остывшей вулканической породы - на южном краю бассейна Аполлона. Операторы LROC выяснили координаты «Чанъэ-6»: 41,6385° северной широты и 206,0148° восточной долготы на высоте -5256 метров к среднему уровню лунной поверхности.

Этот снимок LRO сделал вскоре после посадки китайского модуля. «Чанъэ-6 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны 2 июня. Главной задачей модуля станет первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны спутника и доставка материалов на Землю.