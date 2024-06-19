SpaceX готовит мини-версию модема Starlink за $299

SpaceX готовит новую, гораздо более доступную и компактную антенну Starlink Mini со встроенным маршрутизатором. По словам Илона Маска, этот терминал будет стоить вдвое дешевле текущего стандартного комплекта стоимостью $599.

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Спутниковый Интернет Starlink стал спасением для людей в отдаленных районах, где физическое соединение невозможно, а мобильная связь имеет ограниченную пропускную способность. После последующих улучшений и установки новых спутников Интернет Starlink стал настолько хорош, что многие предпочли его проводной связи.

Согласно документам, которые компания подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC), размер новой антенны составит 29×25 см, что соответствует размеру Apple MacBook. Это выгодно отличается от обычной тарелки Starlink, размер которой вдвое больше – 51×30 см. Потребляемая мощность составит 60 Вт.

Кроме того, в новой тарелке имеется встроенный маршрутизатор Wi-Fi 5. Подключаться к нему могут до 128 устройств вместо 235. Судя по скриншоту теста скорости, которым поделился Маск, Starlink Mini предлагает скорость загрузки 100 Мбит/с и скорость выгрузки 11,5 Мбит/с с задержкой 23 мс.

Как сообщается, Starlink Mini будет запущена уже в июле или августе. Стоимость новинки составит примерно $299.