Названы сроки выхода новой версии Windows 11

Версию Windows 11 24H2 в июне получат лишь некоторые пользователи компьютеров. Об этом сообщает издание Windows Central.

По словам журналистов медиа, компания Microsoft немного запутала пользователей сроками выхода новой версии Windows 11. Автор издания Мауро Хукулак заявил, что этим летом на обновление могут рассчитывать лишь владельцы новых ПК на ARM, а остальные пользователи получат апдейт позже — скорее всего, не раньше осени.

В материале раскрывается информация о том, что обновление 24H2 появится в первую очередь для компьютеров Copilot+, которые еще не вышли на рынок или доступны крайне ограниченному числу пользователей. При этом апдейт окажется неполным и будет включать в себя лишь основные функции.

По словам Хукулака, время выхода обновления для конкретного пользователя будет зависеть от множества факторов — от бренда компьютера до географического расположения владельца девайса. Автор отметил, что в определенный момент — вероятно, в сентябре или октябре — Microsoft заявит, что 24H2 доступно всем желающим. В этот момент можно будет открыть «Центр обновления Windows» и запросить апдейт для своего ПК.

Ранее стало известно, что Microsoft принудительно обновит ПК на Windows 10 до версии 22H2. Это связано с тем, что версия 21H2 приблизилась к окончанию срока поддержки.