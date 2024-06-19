Ученые из США подтвердили существование жизни после смерти

Ученые из американского Университета Теннесси удостоверились в существовании жизни после смерти, следует из публикации в журнале The Conversation. По словам специалистов, кишечные бактерии могут прожить в течение нескольких лет после того, как человек умрет.

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Исследователи выяснили, что даже после разложения мягких тканей кишечный микробиом не умирает. Многолетнее наблюдение показало, что микробиом способен существовать даже при полном отсутствии кислорода. Поэтому кишечные бактерии остаются активными и после захоронения тела.

Косвенным свидетельством сохранения функций микробиома можно считать наличие цветущих участков на могилах, объяснили ученые. По их словам, кишечные бактерии выступают удобрением для грунта.

Ранее руководитель исследовательского отдела аномальной психологии Голдсмитского университета Лондона Крис Френч заявил, что вера в призраков, загробную жизнь и потусторонние явления может принести пользу. Он отметил, что большинство людей боятся собственной смерти или смерти своих близких. Однако, считает Френч, эта тревожная мысль может переноситься легче на фоне любых сведений о возможном существовании жизни после смерти.