Ученые заявили, что почки человека не перенесут полет на Марс

Ученым из Университетского колледжа Лондона удалось выяснить, что почки человека не перенесут полет на Марс. Об этом сообщает Techspot.com.

© globallookpress

Ученые провели биомолекулярные, физиологические и анатомические эксперименты. Исследование показало, что структура и функция почек необратимо изменятся во время полета на Марс. Специалисты утверждают, что во всем виноваты продолжительное нахождение в состоянии невесомости и воздействие радиации. Проблему могла бы решить разработка новых способов защиты этого органа, считают специалисты.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX представила свой новый скафандр Extravehicular Activity (EVA), предназначенный для выходов в открытый космос. Костюм был разработан на основе скафандров экипажей космических кораблей Crew Dragon, и будет впервые использован во время частного полета в космос.