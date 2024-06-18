На дне Ладоги нашли старинный пиратский корабль

Финский корабль конца XIX – начала XX века обнаружили на дне Ладоги. Он находился на глубине 34 метра. Судно затонуло, скорее всего, из-за взрыва внутри.

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Дайверы нашли на палубе нактоуз, телеграф и штурвал, а в трюме – керамические чашки. Среди других находок – корабельная рында, фарфоровый умывальник, каминные кирпичи. На бортах изображен «Левиафан». Его обычно помещали на пиратские, а не пассажирские корабли. Поэтому, по мнению специалистов, фрегат мог принадлежать пиратам.

Найденные сокровища, фото и видеосъемка отправятся в центр подводного наследия РАН для дальнейшего изучения.