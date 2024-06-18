В России начали продавать отечественные ноутбуки Inferit

Российская компания «Инферит» начала продавать сразу четыре модели отечественных ноутбуков стоимостью от 69 тыс. руб., которые собирают в городе Фрязино Московской области из зарубежных компонентов. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

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Отмечается, что продукция «Инферит» пока не зарегистрирована в перечне отечественной техники Минпромторга, что может указывать на высокую долю импортных компонентов в ее ноутбуках.

В настоящее время представлены шесть конфигураций ноутбуков Inferit Enox, Compact, Eclipse и Silver. Все четыре модели оснащены 14-дюймовыми IPS-дисплеями, процессорами Intel Core i5 или i7, встроенными сканерами отпечатков пальцев и предлагают до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ. Пользователи имеют возможность самостоятельно увеличить объем ОЗУ.

Основные различия между моделями касаются дизайна, процессоров и разрешения экранов, а Inferit Eclipse предлагает еще и сенсорный дисплей. Предусмотрена возможность выбора операционной системы между Windows и Linux.

Ноутбуки предлагаются по цене от 69 тыс. руб. за модель Inferit Enox, тогда как максимальная конфигурация модели Eclipse обойдется уже в 87 тыс. руб.