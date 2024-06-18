iPhone 15 Pro Max стал мощнее на 25% после обновления до iOS 18

Вышедшая в начале июня бета-версия iOS 18 показывает 25-процентный прирост производительности в работе нейронного движка в iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Согласно источнику, iPhone 15 Pro Max под управлением iOS 17.5.1 достигает в Geekbench в тесте Core ML Neural Engine около 6000 баллов. Однако после обновления до первой бета-версии iOS 18 этот показатель вырос до 7816 баллов, что на 25% больше по сравнению с прошлой версией ОС. Благодаря этому устройство будет лучше справляться с некоторыми задачами искусственного интеллекта.

Предполагается, что прирост производительности был достигнут благодаря новому типу ядра ML, которое Apple назвала MLTensor. Сама компания Apple ожидает прирост производительности iPhone 15 Pro в определенных моделях, от 2% для MobileNet v3 до 700% для SSD MobileVit v2.

Выход первой бета-версии iOS 18 состоялся вскоре после конференции WWDC 2024, которая прошла 10 июня. Также вышли и тестовые сборки новых iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Полноценный релиз свежих операционных систем Apple ожидается осенью, после презентации iPhone 16.