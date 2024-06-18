IBM разрабатывает квантовый компьютер с 10 000 кубитов

Японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий в партнерстве с IBM разработают квантовый компьютер на 10 000 кубитов к 2029 году, что в 75 раз больше, чем у существующих квантовых компьютеров.

По условиям меморандума, партнеры также будут совместно разрабатывать необходимые для работы квантового компьютера полупроводники и сверхпроводящие интегральные схемы.

Напомним, в декабре прошлого года IBM представила 133-кубитный квантовый процессор Heron и первый модульный квантовый компьютер IBM Quantum System Two на его базе.

Ранее IBM поставила IBM Quantum System One в Токийский университет, а в апреле корпорация объявила о соглашении с RIKEN, японской национальной исследовательской лабораторией, о развертывании IBM Quantum System Two, интегрированного с суперкомпьютером Fugaku.