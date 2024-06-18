Сколько еще прослужит МКС и почему Россия решила от нее отказаться

Сложно сказать, сколько Международная космическая станция (МКС) сможет работать в текущем состоянии, однако ее жизнь всегда можно продлить. Как сообщает Life.ru, об этом заявил Герой России космонавт Михаил Корниенко. Вместе с тем он предположил, что отказ Москвы от дальнейшей поддержки проекта связан скорее с политическими, чем с техническими причинами.

Эксперт напомнил, что МКС построена по модульному принципу. По этой причине содержать станцию можно «бесконечно долго» — дело лишь в замене устаревших модулей.

«Устарел один модуль, который начинает течь, возникают серьезные проблемы с корпусом или с аппаратурой, заменили его, запустили новый — все», — сказал Корниенко.



Недавно генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявлял, что сейчас на ремонт станции уходит половина всего рабочего времени. Корниенко, который дважды летал на МКС в 2010 и 2016 годах, с этими оценками согласен. Кроме естественного устаревания вред станции наносят и микрометеориты, большая часть из которых «рукотворные» и образуются из космического мусора. Удары на огромной скорости повреждают корпус модулей.

«Если это нитевидная какая-то трещина, то её достаточно сложно обнаружить, у нас есть ультразвуковая аппаратура на станции, но там начинается этот поиск с определённого калибра этой течи, а если там микронные какие-то трещины, то их очень сложно определить», — объяснил космонавт.



Корниенко также рассказал, что за 516 суток его работы на МКС наиболее серьезная неполадка случилась в американском сегменте станции. Тогда произошла поломка насосного агрегата, отвечающего за теплообмен. Боролись с проблемой преимущественно астронавты, однако «попали-то все по факту». На ликвидацию неисправности ушло около полутора месяцев.

На МКС может начаться эвакуация американских астронавтов

Вместе с тем космонавт считает, что истинная причина намерения завершить программу МКС заключается в политике. Напомним, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, когда начнется формирование уже национальной орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«С Европой и Америкой — у них там мозги съехали совсем — придется как-то расстаться. Надеюсь, что не на долгое время: всё-таки кооперация всегда выгоднее, быстрее, проще», — сказал эксперт.



Корниенко выразил надежду, что РФ продолжит работу в космической сфере с другими странами. Например, с Индией и Китаем, которых космонавт считает уже «взошедшими гигантами».