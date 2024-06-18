Астрофизики нашли способ узнать прошлое черных дыр

Исследование ученых из Флориды показывает, что черные дыры, рожденные в результате слияния, хранят информацию о своих «родителях».

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Массивные черные дыры в центрах галактик не могут образоваться напрямую из звезд. Скорее всего, они растут путем поглощения газа, пыли и даже звезд, но еще быстрее — путем слияния с другими черными дырами.

Новое исследование показывает, что дочерние черные дыры несут информацию о своих предках, включая их массу и вращение (спин). Это важно, поскольку черные дыры имеют очень мало отличительных черт — только массу, спин и заряд (который обычно нулевой).

Ученые использовали метод Байесовского вывода, чтобы на основе свойств дочерней черной дыры реконструировать свойства ее родителей. Это исследование актуально, поскольку гравитационные волны позволяют нам наблюдать за столкновениями черных дыр.