ASUS представила спецверсию Zenfone 11 Ultra

В марте этого года ASUS представила флагманский Zenfone 11 Ultra, который доступен в четырёх цветовых вариантах: чёрном, сером, синем и бежевом. Теперь тайваньский производитель выпустил специальную версию со стильным дизайном – Zenfone 11 Ultra Verdure Green.

© MobiDevices

ASUS Zenfone 11 Ultra Verdure Green позиционируется как цветовой вариант с историей. В основе продукта лежит расслабляющая и уникальная эстетика Центрального парка в Нью-Йорке, который описывается как «место спокойствия в оживленной атмосфере города». С другой стороны, технические характеристики смартфона остались точно такими же, как и у стандартной версии продукта.

© MobiDevices

Zenfone 11 Ultra Verdure Green имеет чрезвычайно элегантный внешний вид и имеет характерную зелёную окраску. Кроме того, даже квадратный блок на задней панели также окрашен в зелёный цвет. А в остальных четырех цветовых вариантах, несмотря на цвет устройства, блок камеры чёрного цвета.

Напомним, изначально ASUS Zenfone 11 Ultra выпущен в четырёх цветах: