Все модели Samsung Galaxy S25 получат чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Samsung выпустила линейку Galaxy S24, но в сети уже появляется множество подробностей о серии Samsung Galaxy S25, которая выйдет в следующем году.

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Одна из проблем текущих моделей S24 заключается в том, что в разных регионах они используют разные процессоры. В некоторых регионах во всех моделях линейки S24 используются чипы Snapdragon 8 Gen 3, а в других регионах в Galaxy S24 и Galaxy S24+ установлен процессор Exynos 2400. Однако аналитик Минг-Чи Куо считает, что Samsung во всех моделях линейки Galaxy S25 будет использовать только чип SoC Snapdragon.

В твите, опубликованном Куо, говорится, что серия Galaxy S25 будет работать исключительно на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Судя по всему, производительность Exynos 2500 оказалась ниже, чем ожидалось. Поскольку цена Snapdragon 8 Gen 4 увеличится на 25-30%, то и Qualcomm получит значительную выгоду от увеличения заказов от Samsung.

Хотя подробностей о Exynos 2500 не так много, переход на чипсеты Snapdragon для серии Galaxy S25 кажется положительным шагом. Исторически флагманы Galaxy на базе SoC от Qualcomm отличались более высокой производительностью и энергоэффективностью по сравнению с вариантами на Exynos.