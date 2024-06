Более 120 видов птиц объявили потерянными

Орнитологи подсчитали, что 126 видов птиц являются потерянными. Это значит, что никто не видел их в живой природе на протяжении десятилетий. Но эти виды еще не признаны окончательно вымершими, и небольшие популяции все еще могут быть найдены в труднодоступных местах.

© Мир 24

Всего на планете известно 11 849 видов птиц. Группа ученых проанализировала более 42 миллионов фотографий, видео и аудиозаписей из библиотеки Корнеллской орнитологической лаборатории, а также публикации в научных журналах и музейные коллекции.

Результаты показали, что около 1% всех видов птиц не были задокументированы. В течение 10 лет не появилось подтвержденных фотографий, аудио- и видеозаписей с ними.

Некоторых птиц, таких как ямайский паурак (Siphonorhis americana), медный колючехвостый колибри (Discosura letitiae) и новокаледонский лорикет, не видели около 150 лет. Самой недавней потерей оказался папуасский вьюнок – он исчез 13 лет назад.

Большинство исчезнувших видов птиц обитали в в тропиках, на небольших островах или в горных районах. В Океании насчитывается 56 пропавших видов, в Африке – 31, в Азии – 27, в Южной Америке – 19, в Северной Америке – 13 и в Европе – только один вид.

Ученые призвали добровольцев проводить наблюдения за птицами и фотографировать необычных пернатых. Возможно, таким образом удастся отыскать представителей редких видов и организовать мероприятия по их защите, сообщает Frontiers in Ecology and the Environment.