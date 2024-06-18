Европе угрожают комары-переносчики смертельной лихорадки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и европейские ученые предупредили об угрозе массового распространения комаров Aedes albopictus, переносящих лихорадку денге и другие опасные болезни. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на статью Financial Times.

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FT отмечает, что ученые спешат усилить глобальную борьбу с растущей угрозой комаров и разрушительными патогенами, которые они несут. Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, которое передают человеку кровососущие насекомые. Лихорадка сопровождается высокой температурой, болью в суставах, тошнотой, покраснением кожи и зудящей сыпью.

Пока это заболевание в основном встречается в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, районах Океании и Карибского бассейна. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в Европе выявили 130 случаев местной лихорадки денге - почти в два раза больше, чем за предыдущие десять лет. Во Франции в последние годы также зарегистрировали несколько случаев передачи вируса Зика, а в Италии - лихорадки чикунгунья.

Главный эксперт ECDC по возникающим и трансмиссивным болезням Селин Госсне заявила, что насекомые всё активнее проникают на новые территории. Это происходит благодаря торговле, путешествиям и изменению климата.

«Мы увидим больше случаев лихорадки денге и больше вспышек, это совершенно точно», - предупредила Госснер.



Эксперт по малярии Хелен Жаме заявила, что контролировать болезни, передающиеся комарами, будет все сложнее, из-за устойчивости, которую люди приобрели к инсектицидам и лекарствам. По оценкам ВОЗ, с лихорадкой денге может столкнуться около половины населения мира.