Представлена первая в мире электростанция на 100% водороде

Финский технологический концерн Wärtsilä представил первую в мире электростанцию, работающую на 100% водороде.

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Платформа водородного двигателя основана на уже существующей силовой установке Wärtsilä и получила часть необходимых сертификатов. Ожидается, что двигатель, на 100% готовый к использованию водорода, будет доступен для заказов в 2025 году, а к поставкам - с 2026 года, уточняет компания.

"Это важная веха для нас как компании и для энергетического перехода в целом, так как наши двигатели, готовые к работе на водороде, позволят создать 100% возобновляемые энергосистемы завтрашнего дня", - приводятся слова президента Wärtsilä Energy Андерса Линдберга в пресс-релизе концерна.



Как указано на сайте компании, Wärtsilä - мировой лидер в области инновационных технологий и решений жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании занято 17 800 профессионалов, работающих в более чем 280 офисах в 79 странах. В 2023 году чистый объем продаж Wärtsilä составит 6 млрд евро. Акции W rtsil котируются на бирже Nasdaq Helsinki.