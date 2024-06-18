Развеяны четыре мифа о безопасности смартфонов на Android и iOS

В рамках исследования, проведенного специалистами «Лаборатории Касперского» и RuStore, были опровергнуты четыре распространенных мифа о безопасности смартфонов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Газета.Ru

Исследование выявило, что 81% пользователей ошибочно полагают, что заражение смартфона возможно только при активных действиях со стороны владельца. Однако, как показывает пример «Операции Триангуляция», злоумышленники для установки вредоносного ПО могут использовать zero-click эксплойты, не требующие взаимодействия с жертвой. В результате на смартфон попадал троян TriangleDB, способный полностью контролировать устройство и данные на нем.

Как отметил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, Apple закрыла уязвимости, которые использовались для этой кибератаки.

Своевременное обновление операционных систем и приложений является одной из самых обязательных мер безопасности. Однако половина респондентов (52%) отметили, что делать это можно только в том случае, если хочется получать новые функции, что является заблуждением.

Миф о том, что новый смартфон не может быть заражен, также был опровергнут. Пример троянца Dwphon, предустановленного на устройствах до их попадания к конечным пользователям, демонстрирует риски нарушения безопасности на этапах поставки.

Кроме того, исследование развенчало заблуждение о том, что iOS является более безопасной системой по сравнению с Android. По данным экспертов, обе платформы находятся примерно на одном уровне кибербезопасности, хотя и имеют свои особенности.