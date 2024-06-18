Huawei выпустила новые наушники в России

В России стартовали продажи новых беспроводных наушник Huawei FreeBuds 6i. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Особенностью FreeBuds 6i является их способность к оптимизации шумоподавления с учетом окружающей обстановки. Это стало возможным благодаря технологии «Интеллектуальное активное шумоподавление 3.0», которая раньше применялась только в серии Pro. Теперь эта технология стала доступна и в более дешевой модели.

Активное шумоподавление регулируется в режиме реального времени, используя алгоритм, специально обученный для 34 сценариев использования. Шум мониторится каждые 2,6 мкс, а параметры работы функции настраиваются в течение около секунды.

В Huawei FreeBuds 6i есть пять обновленных аппаратных параметров, таких как камера для фильтрации шумов, оптимизированные насадки наушников и три микрофона. Камера для фильтрации шумов разработана на базе теории резонанса Гельмгольца и снижает шумы от фоновых разговоров в среднем и высоком частотном диапазонах.

Насадки выполнены из приятного на ощупь силикона и обеспечивают более прочный закрепление наушников в ушах. Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, что позволяет достичь на 50% более высокого показателя сигнал/шум, чем у модели предыдущего поколения.

Магнитный динамический излучатель диаметром 11 мм обеспечивает реалистичное и объемное звучание басов на Huawei FreeBuds 6i. Он на 50% более мощный, чем динамический излучатель у предыдущей модели и обеспечивает качественное воспроизведение музыки на частоте до 14 Гц. Наушники поддерживают аудиокодек LDAC HD и имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless.

Новинка доступна для покупки по эксклюзивной цене 8 тыс. руб.