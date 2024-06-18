Windows 11 снижает производительность системы

В последних сборках Windows 11 обнаружена серьезная проблема: служба Microsoft Cross Device Service может потреблять до 10% ресурсов процессора, что значительно снижает производительность системы.

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Проблема была впервые замечена пользователями 5 июня 2024 года. Microsoft определила, что причина проблемы связана с функцией Phone Link, которая синхронизирует мобильные устройства с ПК, позволяя совершать звонки, отправлять сообщения и получать уведомления прямо на компьютере. Взаимодействие этой функции со службой Cross Device Service вызывает повышенную нагрузку на процессор.

После ряда жалоб пользователей Microsoft признала существование проблемы и начала расследование. Было установлено, что именно взаимодействие Phone Link с Cross Device Service ведет к перегрузке процессора. Несмотря на то, что Microsoft активно работает над исправлением, конкретные сроки выхода обновления пока не объявлены.

Тем временем, пользователям предлагается временное решение для уменьшения нагрузки на процессор. Одним из вариантов является отключение Phone Link через настройки Windows или временная приостановка службы Cross Device Service через диспетчер задач. Эти меры могут помочь снизить использование ресурсов процессора до тех пор, пока не будет выпущен официальный патч.

Высокая загрузка процессора может серьезно повлиять на производительность системы и пользовательский опыт, поэтому важно быть внимательными и использовать предложенные временные решения. Microsoft обещает предоставить исправление в ближайшем будущем, и пользователи могут ожидать обновления, которое решит эту проблему.