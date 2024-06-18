По пути в Испанию пропала вся партия новых смартфонов Realme GT6

В преддверии запуска нового смартфона Realme GT6 испанское подразделение бренда сообщило о краже всей первой партии устройств, предназначенных для розничной продажи в стране. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Несмотря на все усилия, предпринятые для возврата украденных телефонов, компания признала их попытки безуспешными. Испанское подразделение Realme выразило сожаление по случившегося и извинилось перед клиентами за неудобства, подчеркнув, что из-за произошедшего не сможет гарантировать доступность устройств в первую неделю.

Отмечается, что запланированная дата релиза, назначенная на 20 июня, остается неизменной.

Презентация Realme GT6 состоится 20 июня. Известно, что новинка предложит OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. За производительность смартфона отвечает чип Snapdragon 8s Gen 3, а аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Ожидается, что новинка также появится и в России, однако стоимость и дата начала продаж пока не раскрываются.