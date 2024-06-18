Для смартфонов создан безопасный аналог рентгеновского зрения

Исследователи из Техасского университета в Далласе в сотрудничестве с учеными Сеульского национального университета объявили о создании революционного микрочипа. Он может быть интегрирован в смартфон и с помощью терагерцового излучения использоваться для просмотра объектов сквозь различные препятствия, сообщает CBS News.

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Отличительной особенностью разработки является использование частотного диапазона от 200 до 400 ГГц, что позволяет обходиться без вредного рентгеновского излучения. Микросхема способна генерировать волны в электромагнитном спектре от 0,1 ТГц (100 ГГц) до 10 ТГц. Дистанция сканирования на данный момент составляет 10 мм.

Используемая в чипе технология позволяет лучам проникать через туман, пыль и другие виды помех, которые обычно препятствуют проникновению оптического света. Отраженные от объектов волны возвращаются на микрочип, где специальные пиксели захватывают сигнал для создания визуального изображения.

В рамках испытаний новой технологии исследователям удалось воссоздать изображения таких объектов, как USB-ключ, лезвие, интегральная схема и пластиковая шайба, находящихся на расстоянии всего в один сантиметр от чипа. В будущих экспериментах команда планирует значительно расширить возможности сканирования, увеличив дистанцию до 12,7 см.